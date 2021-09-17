Филармония приглашает кемеровчан на балет по произведению П.И. Чайковского

Постановка Классического национального русского балета п/р В. Бутримовича.

Бутримович Виталий Николаевич – заслуженный деятель искусств России, лауреат конкурса балетмейстеров (Большой театр, г. Москва). Работал артистом и балетмейстером в Белорусском театре оперы и балета. С 1975 по 1993 год был главным балетмейстером Челябинского театра оперы и балета, Белорусского театра музыкальной комедии, Государственного ансамбля танца БССР, сотрудничал с цирковой студией пантомимы «Спартак» п/р народного артиста СССР Мстислава Запашного. В 1993 году был приглашен на должность главного балетмейстера Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, а с 2003 года Виталий Бутримович совмещал эту должность с должностью художественного руководителя Красноярского Ансамбля танца им. Годенко.

Бутримович Александр Витальевич - выпускник Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС), лауреат и обладатель бронзовой медали IX Международного конкурса артистов балета и хореографов (г. Москва, Большой театр) под председательством Ю. Н. Григоровича, обладатель специального приза Вацлава Нижинского «Надежда мирового балета», лауреат и обладатель золотой медали конкурса артистов балета (г. Краснодар, 2004 г.) под председательством Ю. Н. Григоровича. С 2001 года неизменно исполнял ведущие партии в следующих театрах: Большой национальный академический театр оперы и балета Республики Беларусь, Красноярский Академический театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, Нижегородский Академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Самое волшебное произведение П. И. Чайковского, известное по всему миру – балет «Щелкунчик». Зачастую в классических операх или балетах есть один или несколько известных номеров, которые становятся знаковыми для произведения и горячо любимыми публикой. О «Щелкунчике» этого не скажешь, потому что весь балет состоит из таких «хитов»! Пожалуй, это самое узнаваемое произведение во всем мире. Чего только стоит завораживающий Танец феи Драже, нежнейший Вальс Цветов, череда танцев: Шоколад, Кофе, Чай и многие другие. Да и кто из детей, в конце концов, не мечтал оказаться на месте Мари и Щелкунчика в этом сказочном месте из шоколада, карамели, зефира и прочих вкусностей?!

Основные события в балете разворачиваются на кануне большого и светлого праздника - Рождества.

В доме Штальбаума собрались гости и крестный Мари, который пришел с кучей подарков для детей. Среди них заметно выделяется кукла, предназначенная для колки орехов – Щелкунчик. Довольно неуклюжая игрушка с широкой улыбкой сразу понравилась девочке Мари. Уже все дети ушли спать, а она все не могла расстаться с Щелкунчиком.

Девочка так заигралась, что не заметила, как вокруг все стало меняться. Елка стала огромных размеров и послышался странный шорох. В комнате появилась армия мышей, а сам Щелкунчик внезапно ожил, превратившись в прекрасного юношу. Он тут же собрал себе армию из солдатиков и отправился на врага, но их силы были неравны. Мари, увидев это, решила помочь Щелкунчику и кинула своим башмачком в Короля мышей. Враги испугались внезапной атаки и разбежались.

Когда Мари очнулась, перед ней оказался ее крестный – Дроссельмейер, представший в образе волшебника. Он рассказал об удивительном сказочном мире, в который достаточно непросто попасть, преодолевая снежную бурю. Но Мари вместе с Щелкунчиком отправляются в эту страну. Они оказываются в чудесном городе Конфитюренбурге, где кругом много сладостей и гостей, встречающих их. Фея Драже устраивает пышный бал в их честь и Мари становится настоящей принцессой, после того, как Щелкунчик рассказал, как она спасла его. Когда торжество заканчивается, волшебник помогает Мари вернуться домой из своего чудесного путешествия.

«Классический Национальный Русский балет» - успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Балет для всей семьи в двух действиях

Великая музыка: П. И. Чайковский

Хореография: Мариус Петипа в редакции В. Бутримовича

Костюмы и декорации: Владимир Жуков

Прима-балерина – Ксения Пухловская

Первый солист – Александр Бутримович

Первая солистка – Анастасия Казакова

Солистки – Юлия Загайнова, Анастасия Шеметова, Мария Балабан, Полина Ястребова

Солисты – Михаил Лифинцев, Максим Гришенков, Денис Сибагатуллин

КОРДЕБАЛЕТ – 30 танцоров и балерин

3 октября, 18:00

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 0+