Филармония представит концерт Кемеровского отделения Союза композиторов России при участии симфонического оркестра

Второй концерт профессиональных музыкантов с момента официального открытия Кемеровского регионального отделения Союза композиторов России в 2014 году.

В программе – произведения композиторов В. Пипекина, В. Ермошкина, В. Кириллова, Р. Калимуллина, С. Толстокулакова, С. Первова.

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов), Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер Ольга Шабалина), Новокузнецкий камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер С. Толстокулаков). Начало вечера 29 мая в 18:00. Возрастное ограничение 0+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).