Филармония предложила кемеровчанам насладиться литературно-музыкальным концертом

Событие запланировано на четверг, 10 марта, в 18:30 по местному времени

"Шестое чувство". Литературно-музыкальный концерт

Человеческий голос и два музыкальных инструмента расскажут о любви, которую воспевали поэты и музыканты во все времена. Зрители услышат стихи со времен Шекспира и века Е. Евтушенко, а также музыку от Баха до Шостаковича.

Артист Владимир Кошевой прочитает стихи У. Шекспира, Р. Рождественского, Н. Гумилева, Д. Самойлова, А. Ахматовой, М. Цветаевой, а музыканты Даниэль Зарецкий (орган) и Евгений Зарецкий (фортепиано) создадут звуковую партитуру концерта, исполнив произведения Баха, Шопена, Боэльмана, Кушнарева, Рахманинова, Шостаковича.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург);

Актер, звезда сериала "Преступление и наказание" Владимир Кошевой;

Лауреат международных конкурсов Евгений Зарецкий (фортепиано, Санкт-Петербург).

Автор проекта: Юлия Крылова.

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