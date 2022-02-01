Событие состоится в субботу, 26 февраля, в 18:00
Концерт посвящен необъятной России. Такая близкая сердцу музыка прошлого столетия вызывает хорошие воспоминания, ощущение трепета и любви. С песнями советского времени у многих связана прекрасная пора юности, любви, переживаний, сильнейших чувств, которые испытывает человек. Нестареющие хиты прошлого столетия подарят вам прекрасное настроение. Пойте и наслаждайтесь вместе с нами!
Исполнители:
Губернаторский духовой оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров
Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова
Ведущая Татьяна Казанцева.
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