Филармония Кузбасса приглашает на "WorldMusic, или Губернаторский духовой оркестр online"

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Посвященный России концерт пройдет в Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в субботу, 26 февраля, в 18:00


"WorldMusic, или Губернаторский духовой оркестр online"
Концерт в рамках абонемента № 24
"Nostalgia, или Ощущение дежавю"

Концерт посвящен необъятной России. Такая близкая сердцу музыка прошлого столетия вызывает хорошие воспоминания, ощущение трепета и любви. С песнями советского времени у многих связана прекрасная пора юности, любви, переживаний, сильнейших чувств, которые испытывает человек. Нестареющие хиты прошлого столетия подарят вам прекрасное настроение. Пойте и наслаждайтесь вместе с нами!


Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова

Ведущая Татьяна Казанцева.


6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание на то, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Да!
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