Филармония Кузбасса приглашает на вечер органной музыки

Выступление состоится в среду, 2 февраля, в 18:30
"Четыре века органной музыки"
Уважаемые зрители, обратите внимание на изменения: выступление Йоханнеса Штробля заменено на вечер органной музыки Александра Патрушина.
Александр Патрушин (орган) - дипломант и лауреат международных конкурсов, участник международных мастер-классов в России, Германии, Австрии. Ведет активную концертную деятельность в городах России.
В программе: произведения Д. Букстехуде, И. А. Райнкен, Д. Скарлатти, М. Таривердиева, И. С. Баха, Ф. Мендельсона-Бартольди, Л. Вьерна.
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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
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