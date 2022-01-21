Филармония Кузбасса приглашает на вечер органной музыки

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Выступление дипломанта международных конкурсов состоится в Государственной Филармонии Кузбасса.

Выступление состоится в среду, 2 февраля, в 18:30


"Четыре века органной музыки"

Уважаемые зрители, обратите внимание на изменения: выступление Йоханнеса Штробля заменено на вечер органной музыки Александра Патрушина.


Александр Патрушин (орган) - дипломант и лауреат международных конкурсов, участник международных мастер-классов в России, Германии, Австрии. Ведет активную концертную деятельность в городах России.


В программе: произведения Д. Букстехуде, И. А. Райнкен, Д. Скарлатти, М. Таривердиева, И. С. Баха, Ф. Мендельсона-Бартольди, Л. Вьерна.


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Да!
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