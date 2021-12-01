Филармония Кузбасса приглашает на утренники для всей семьи

Событие состоится:

26 декабря, воскресенье, 10:00

28-30 декабря, 10:00

2-6 января, 10:00

"В Новый год вместе!"

Утренники для всей семьи

Мамы и папы, бабушки и дедушки, приглашаем вас с детьми на интерактивную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и знакомыми героями! В просторном фойе ребят уже ждет большая елка, сверкают огоньками гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка приготовили игры и подарки. Здесь можно громко петь и танцевать, водить хороводы и отгадывать музыкальные загадки!

В программе – простые и понятные игры, конкурсы для мам и пап, "веселый ростомер", "волшебная регистрация", викторина "мама+малыш", подвижные конкурсы и развлечения.

Программа рекомендована детям 3-6 лет.

Цена детского билета - 500 рублей (в стоимость билета для ребенка входит сладкий подарок).

Цена билета для взрослого - 250 рублей.

Продолжительность: 60 минут.

Возрастное ограничение: 0+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.