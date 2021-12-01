Филармония Кузбасса приглашает на утренники для всей семьи

Событие состоится:
26 декабря, воскресенье, 10:00
28-30 декабря, 10:00
2-6 января, 10:00
Мамы и папы, бабушки и дедушки, приглашаем вас с детьми на интерактивную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и знакомыми героями! В просторном фойе ребят уже ждет большая елка, сверкают огоньками гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка приготовили игры и подарки. Здесь можно громко петь и танцевать, водить хороводы и отгадывать музыкальные загадки!
В программе – простые и понятные игры, конкурсы для мам и пап, "веселый ростомер", "волшебная регистрация", викторина "мама+малыш", подвижные конкурсы и развлечения.
Программа рекомендована детям 3-6 лет.
Цена детского билета - 500 рублей (в стоимость билета для ребенка входит сладкий подарок).
Цена билета для взрослого - 250 рублей.
Продолжительность: 60 минут.
Возрастное ограничение: 0+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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