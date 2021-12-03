Событие состоится в четверг, 6 января, в 18:00

"Рождественский сочельник"

Камерный оркестр филармонии и артисты литературного театра "Слово" приглашают вас на музыкально-литературный концерт, посвященный празднику Рождества, по мотивам литературных произведений Н. В. Гоголя, Г. Х. Андерсона, Н. С. Лескова и других поэтов и писателей в сопровождении произведений Арканджело Корелли, Петра Чайковского, Владимира Ребикова новогодней и рождественской тематики.

Загадайте добрые желания, подарите частичку тепла близкому, и пусть ваше сердце и ваш дом наполнится добром и светом. Скоро-скоро Рождество…

Исполнители:

Камерный оркестр

Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин

Солисты: Елена Корчуганова, Евгений Дмитриев, Ольга Музыкова

Литературный театр "Слово"

Художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.