Филармония Кузбасса приглашает на "Рождественский сочельник"

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Музыкальный концерт по мотивам литературных произведений пройдет в Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в четверг, 6 января, в 18:00


"Рождественский сочельник"

Камерный оркестр филармонии и артисты литературного театра "Слово" приглашают вас на музыкально-литературный концерт, посвященный празднику Рождества, по мотивам литературных произведений Н. В. Гоголя, Г. Х. Андерсона, Н. С. Лескова и других поэтов и писателей в сопровождении произведений Арканджело Корелли, Петра Чайковского, Владимира Ребикова новогодней и рождественской тематики.


Загадайте добрые желания, подарите частичку тепла близкому, и пусть ваше сердце и ваш дом наполнится добром и светом. Скоро-скоро Рождество…


Исполнители:

Камерный оркестр

Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин

Солисты: Елена Корчуганова, Евгений Дмитриев, Ольга Музыкова

Литературный театр "Слово"

Художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.


Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Да!
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