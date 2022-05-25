Филармония Кузбасса приглашает на посвященный Антонио Вивальди концерт

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Закрытие концертного сезона камерного оркестра пройдет в кемеровской филармонии.

Концерт состоится в пятницу, 3 июня, в 18:30


"Антонио Вивальди". Камерный оркестр

Камерный оркестр под управлением Дмитрия Ганина закрывает концертный сезон и приглашает зрителей на концерт, посвященный творчеству великого итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Вивальди.


Родоначальник инструментального концерта и оркестровой программной музыки, он оставил после себя огромное наследие, которое по большей части было забыто после его кончины. Лишь в первой половине XX века, после обнаружения в итальянских архивах рукописей Вивальди, начинается возрождение его музыки.


Исполнители:

Камерный оркестр филармонии Кузбасса

Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин

Солисты: Карина Каурова (скрипка), Дарья Стриженкова (скрипка), София Ганина (скрипка), Матвей Евгеньевич Четанов (гитара), Арина Шарафаненко (домра), Виктория Перевозчикова (домра), Ольга Музыкова (сопрано).

Елена Шевченко (орган).


В программе:

Концерт для двух мандолин G major, RV 532 1 часть

Концерт для лютни и альта Dminor, RV 540

Концерт для струнных D major, RV 121

Концерт для скрипки A minor RV356 1 часть

Мотет "In furoreiustissimaeirae" RV626

Концерт для 2 скрипок D minor 3 часть RV 565

Концерт для скрипки, органа, струнных D minor, RV541


Продолжительность: 1 час 20 минут.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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