Филармония Кузбасса приглашает на посвященный Антонио Вивальди концерт

Концерт состоится в пятницу, 3 июня, в 18:30
Камерный оркестр под управлением Дмитрия Ганина закрывает концертный сезон и приглашает зрителей на концерт, посвященный творчеству великого итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Вивальди.
Родоначальник инструментального концерта и оркестровой программной музыки, он оставил после себя огромное наследие, которое по большей части было забыто после его кончины. Лишь в первой половине XX века, после обнаружения в итальянских архивах рукописей Вивальди, начинается возрождение его музыки.
Исполнители:
Камерный оркестр филармонии Кузбасса
Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин
Солисты: Карина Каурова (скрипка), Дарья Стриженкова (скрипка), София Ганина (скрипка), Матвей Евгеньевич Четанов (гитара), Арина Шарафаненко (домра), Виктория Перевозчикова (домра), Ольга Музыкова (сопрано).
Елена Шевченко (орган).
В программе:
Концерт для двух мандолин G major, RV 532 1 часть
Концерт для лютни и альта Dminor, RV 540
Концерт для струнных D major, RV 121
Концерт для скрипки A minor RV356 1 часть
Мотет "In furoreiustissimaeirae" RV626
Концерт для 2 скрипок D minor 3 часть RV 565
Концерт для скрипки, органа, струнных D minor, RV541
Продолжительность: 1 час 20 минут.
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