Филармония Кузбасса приглашает на показ музыкальной сказки "Гуси-лебеди, или Волшебный секрет"

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Спектакль по мотивам русской сказки с яркими декорациями и волшебной музыкой состоится в Государственной Филармонии Кузбасса.

Показ спектакля состоится 26 декабря, 2-3 января, в 12:00 и 15:00


Музыкальная сказка "Гуси-лебеди, или Волшебный секрет"

Все дети любят сказки! Есть в них особое очарование: непредсказуемый сюжет, добрые герои, необычные помощники и счастливый финал, где добро обязательно побеждает зло. А еще сказки непременно таят в себе секрет – послание из глубины веков, расшифровав которое можно сделать мир лучше и добрее, а самому стать счастливее.


В музыкальной сказке "Гуси-лебеди, или Волшебный секрет" девочка Даша вместе со зрителями разгадает одно из самых важных посланий… А на пути ей встретятся добрая Печка, быстрая Река, Яблоня, Баба Яга и Серые гуси. К старой доброй русской сказке мы добавили яркие декорации, волшебную музыку и замысловатые хореографические элементы, которые исполнят артисты Губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп". Перед спектаклем в фойе у нашей красавицы елки зрителей поздравит Дед Мороз!


Исполнители: Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп"

Художественный руководитель: заслуженный артист России Виктор Селиверстов

Продолжительность: 50 минут


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Да!
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