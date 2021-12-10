Показ спектакля состоится 26 декабря, 2-3 января, в 12:00 и 15:00

Музыкальная сказка "Гуси-лебеди, или Волшебный секрет"

Все дети любят сказки! Есть в них особое очарование: непредсказуемый сюжет, добрые герои, необычные помощники и счастливый финал, где добро обязательно побеждает зло. А еще сказки непременно таят в себе секрет – послание из глубины веков, расшифровав которое можно сделать мир лучше и добрее, а самому стать счастливее.

В музыкальной сказке "Гуси-лебеди, или Волшебный секрет" девочка Даша вместе со зрителями разгадает одно из самых важных посланий… А на пути ей встретятся добрая Печка, быстрая Река, Яблоня, Баба Яга и Серые гуси. К старой доброй русской сказке мы добавили яркие декорации, волшебную музыку и замысловатые хореографические элементы, которые исполнят артисты Губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп". Перед спектаклем в фойе у нашей красавицы елки зрителей поздравит Дед Мороз!

Исполнители: Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп"

Художественный руководитель: заслуженный артист России Виктор Селиверстов

Продолжительность: 50 минут

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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.