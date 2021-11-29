Филармония Кузбасса приглашает на Новогодний симфонический раут

Событие состоится в пятницу, 31 декабря, в 18:00

Новогодний симфонический раут

Грандиозное музыкальное завершение года! Ежегодный Симфонический раут в филармонии.

Леди, доставайте веера и боа: этот вечер – время блистать! Джентльмены, не скупитесь на комплименты: вы окружены роскошью и красотой. Начинаем провожать старый год в 18:00 у филармонической елки.

Вас встречает хорошими песнями Губернаторский камерный хор. Один за другим следуют новогодние сюрпризы от филармонии. Лототрон разыгрывает интересные подарки. Манят фотозоны, елка. С новогодними поздравлениями спешит Дед Мороз! Предновогоднее настроение обеспечено, до боя главных курантов – пять часов!

В 19:00 распахнет двери большой концертный зал, и грянет оркестр! Загадывайте желания под вихрь МУЗЫКИ! И пусть она звучит в ваших сердцах весь новый 2022 год!

Продолжительность: 2 часа 15 минут.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.