Филармония Кузбасса приглашает на Новогодний симфонический раут

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Государственная Филармония Кузбасса зовет гостей на удивительное музыкальное завершение уходящего года.

Событие состоится в пятницу, 31 декабря, в 18:00


Новогодний симфонический раут

Грандиозное музыкальное завершение года! Ежегодный Симфонический раут в филармонии.

Леди, доставайте веера и боа: этот вечер – время блистать! Джентльмены, не скупитесь на комплименты: вы окружены роскошью и красотой. Начинаем провожать старый год в 18:00 у филармонической елки.


Вас встречает хорошими песнями Губернаторский камерный хор. Один за другим следуют новогодние сюрпризы от филармонии. Лототрон разыгрывает интересные подарки. Манят фотозоны, елка. С новогодними поздравлениями спешит Дед Мороз! Предновогоднее настроение обеспечено, до боя главных курантов – пять часов!


В 19:00 распахнет двери большой концертный зал, и грянет оркестр! Загадывайте желания под вихрь МУЗЫКИ! И пусть она звучит в ваших сердцах весь новый 2022 год!


Продолжительность: 2 часа 15 минут.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Да!
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