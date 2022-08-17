Концерт пройдет в четверг, 1 сентября, в 12:00, 14:00

"В стране невыученных уроков"

Дорогие ребята, увлекательное путешествие в мир знаний начинается! Как встретишь учебный год, так его и проведешь. Первый учебный день мы предлагаем ярко отпраздновать с нами. Приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню знаний.

Вместе с артистами Губернаторского духового оркестра и солистами Губернаторского камерного хора узнаем, чему "Учат в школе", сколько будет "Дважды два", найдем новых друзей и загадаем, чтобы "Всегда было солнце" ‒ песни, которые знает вся детвора, споем вместе с вами.

В этот особенный праздник мы хотим подарить вам настоящий музыкальный фейерверк: "Оранжевая песенка" (Б. Соловьев, М. Пляцковский), "Ужасно интересно" (В. Шаинский, Г. Остер), "Ты и я мы с тобой друзья" (из м/ф "Барбоскины") и многое другое.

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр

Художественный руководитель и дирижер Анатолий Кашеваров

Солисты Губернаторского камерного хора Галина Сологуб, Евгений Плотницкий.

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