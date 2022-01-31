Филармония Кузбасса приглашает на концерт "Укротители струн"

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Концерт гитарной музыки состоится в Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие пройдет во вторник, 22 февраля, в 18:30


"Укротители струн-2"

Испанская поговорка гласит: "Нет ничего лучше гитары, за исключением двух гитар". Что уж говорить о трех, да еще и в сопровождении русского народного оркестра!


Поклонников классической гитары и гитарной музыки приглашаем на концерт Губернаторского оркестра русских народных инструментов "Укротители струн-2" с участием великолепных солистов – гитариста-виртуоза Ровшана Мамедкулиева (Москва), а также дуэта гитаристов Михаила Ракина и Кузьмы Филимонова SIBERIA NUEVA (Новосибирск).


В программе:

Русские народные песни в обработках современных композиторов, авторские произведения испанских композиторов-гитаристов, музыка Латинской Америки.

Исполнители:

Губернаторский оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков),

солисты: лауреаты международных конкурсов РовшанМамедкулиев, гитарный дуэт SIBERIA NUEVA.

Музыковед Олеся Карманова.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Да!
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