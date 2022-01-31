Событие пройдет во вторник, 22 февраля, в 18:30
Испанская поговорка гласит: "Нет ничего лучше гитары, за исключением двух гитар". Что уж говорить о трех, да еще и в сопровождении русского народного оркестра!
Поклонников классической гитары и гитарной музыки приглашаем на концерт Губернаторского оркестра русских народных инструментов "Укротители струн-2" с участием великолепных солистов – гитариста-виртуоза Ровшана Мамедкулиева (Москва), а также дуэта гитаристов Михаила Ракина и Кузьмы Филимонова SIBERIA NUEVA (Новосибирск).
В программе:
Русские народные песни в обработках современных композиторов, авторские произведения испанских композиторов-гитаристов, музыка Латинской Америки.
Исполнители:
Губернаторский оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков),
солисты: лауреаты международных конкурсов РовшанМамедкулиев, гитарный дуэт SIBERIA NUEVA.
Музыковед Олеся Карманова.
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