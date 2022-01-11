Концерт пройдет во вторник, 25 января, в 18:30
"Теплый вечер у камина"
Зима ‒ время чудес и отдыха для души. Мы приглашаем Вас пережить чудо и отдохнуть душой на концерте ансамбля скрипачей "Созвучие".
Это будет настоящая звучащая медитация: музыка и треск живого камина успокоят вас и придадут сил для новых свершений. Ансамбль скрипачей "Созвучие" ждет встречи со своими слушателями в Органном зале Государственной филармонии Кузбасса. У камина...
Исполнители:
Ансамбль скрипачей "Созвучие"
Художественный руководитель Наталья Клименко
Музыковед Анастасия Скулкова
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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