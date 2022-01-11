Филармония Кузбасса приглашает на концерт "Теплый вечер у камина"

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Выступление ансамбля скрипачей состоится на сцене Государственной Филармонии Кузбасса.

Концерт пройдет во вторник, 25 января, в 18:30


"Теплый вечер у камина"

Зима ‒ время чудес и отдыха для души. Мы приглашаем Вас пережить чудо и отдохнуть душой на концерте ансамбля скрипачей "Созвучие".


Это будет настоящая звучащая медитация: музыка и треск живого камина успокоят вас и придадут сил для новых свершений. Ансамбль скрипачей "Созвучие" ждет встречи со своими слушателями в Органном зале Государственной филармонии Кузбасса. У камина...


Исполнители:

Ансамбль скрипачей "Созвучие"

Художественный руководитель Наталья Клименко

Музыковед Анастасия Скулкова


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Да!
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