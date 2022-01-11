Концерт пройдет во вторник, 25 января, в 18:30

"Теплый вечер у камина"

Зима ‒ время чудес и отдыха для души. Мы приглашаем Вас пережить чудо и отдохнуть душой на концерте ансамбля скрипачей "Созвучие".

Это будет настоящая звучащая медитация: музыка и треск живого камина успокоят вас и придадут сил для новых свершений. Ансамбль скрипачей "Созвучие" ждет встречи со своими слушателями в Органном зале Государственной филармонии Кузбасса. У камина...

Исполнители:

Ансамбль скрипачей "Созвучие"

Художественный руководитель Наталья Клименко

Музыковед Анастасия Скулкова

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.