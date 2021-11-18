Филармония Кузбасса приглашает на концерт петербургских композиторов

Событие состоится во вторник, 7 декабря, в 18:30
Приглашаем вас на концерт, в котором прозвучат сочинения современных композиторов петербургской школы.
Петербургу свойственно звучать… Он полон гармонии, умиротворения и изящества… В концерте прозвучат хоровые произведения современных композиторов петербургской музыкальной школы: Ю. Фалика, С. Екимова, А. Королева, Д. Смирнова, С. Плешака, С. Баневича и др.
Исполнители:
Губернаторский камерный хор
Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина
Главный хормейстер Ольга Бигеева
Соло Евгений Плотницкий
Партия виолончели Ирина Андриевская
Концертмейстер Иван Пестов
Музыковед Олеся Карманова
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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