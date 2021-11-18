Филармония Кузбасса приглашает на концерт петербургских композиторов

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Сочинения современных петербургских композиторов прозвучат со сцены Государственной филармонии Кузбасса 7 декабря.

Событие состоится во вторник, 7 декабря, в 18:30


"Произведения Санкт-Петербургских композиторов"

Приглашаем вас на концерт, в котором прозвучат сочинения современных композиторов петербургской школы.

Петербургу свойственно звучать… Он полон гармонии, умиротворения и изящества… В концерте прозвучат хоровые произведения современных композиторов петербургской музыкальной школы: Ю. Фалика, С. Екимова, А. Королева, Д. Смирнова, С. Плешака, С. Баневича и др.


Исполнители:

Губернаторский камерный хор

Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина

Главный хормейстер Ольга Бигеева

Соло Евгений Плотницкий

Партия виолончели Ирина Андриевская

Концертмейстер Иван Пестов

Музыковед Олеся Карманова


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Да!
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