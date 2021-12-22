Филармония Кузбасса приглашает на концерт "Мелодии Голливуда"

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Единственный концерт известного джазового музыканта Григория Файна с Губернаторским симфоническим оркестром пройдет в Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в воскресенье, 16 января, в 16:00


"Мелодии Голливуда"
Григорий Файн (фортепиано) и Губернаторский симфонический оркестр

Григорий Файн, пианист, композитор, известный джазовый музыкант, президент клуба "Друзья джаза", лидер фортепианного трио, которое прославилось не только в России, но и за рубежом. На пресс-конференции в Москве великий контрабасист Рэй Браун на вопрос, знает ли он кого-нибудь из хороших российских музыкантов, назвал имя Григория Файна.


Выступая на одной сцене с Ральфом Муром и Джанни Бассо, Файн успевает вести курс джазовой импровизации в Московской и Нижегородской консерваториях и организовывать музыкальный абонемент «Григорий Файн и его друзья» в разных городах России.


Программа для фортепиано и симфонического оркестра «Мелодии Голливуда» исполнялась с симфоническими оркестрами многих филармоний России. Филармония Кузбасса представляет единственный концерт Григория Файна и Губернаторского симфонического оркестра.


В программе прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Коула Портера, Леонарда Бернстайна и др.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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