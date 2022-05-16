Филармония Кузбасса приглашает на концерт духового оркестра "Наполним музыкой сердца"

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Кемеровчане и гости города смогут посетить выступление Губернаторского духового оркестра в филармонии.

Концерт состоится в четверг, 9 июня, в 18:30


"Наполним музыкой сердца"

Еще один концертный сезон Губернаторского духового оркестра подходит к завершению. Яркий, неординарный, насыщенный творчеством год пополнил музыкальную палитру оркестра, а самое главное, наших любимых слушателей стало больше.


Подводя итоги, коллектив с огромной радостью дарит концерт, который станет не только завершением творческого года, но и отправной точкой следующего концертного сезона. В исполнении солистов Губернаторского духового оркестра прозвучат инструментальные произведения А. Бабаджаняна, М. Мусорского, Н. Римского-Корсакова. А солисты-вокалисты филармонии подарят песни, отражающие нашу необъятную, красивую, великую страну.


Исполнители:


Губернаторский духовой оркестр

Художественный руководитель и дирижер Анатолий Кашеваров

Солисты: лауреаты международных конкурсов Наталья Кузнецова (сопрано), Олег Маликов (баритон), Евгений Плотницкий (баритон).


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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