Филармония Кузбасса приглашает на концерт ансамбля народной музыки

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Выступление музыкантов коллектива "СмоРодина" состоится в Государственной филармонии Кемеровской области.

Концерт пройдет в четверг, 16 июня, в 18:30


"А мы споем о Родине…"

В концертной программе ансамбля народной музыки "СмоРодина" – подлинные образцы вокального и инструментального сибирского фольклора, обработки для различных инструментов русской фольклорной традиции, лирические песни, частушки, страдания, а также авторские произведения. Гармонь, балалайка, гусли, свирель, жалейка порадуют зрителей своим неповторимым звучанием!


Ансамбль народной музыки "СмоРодина" – это творческий коллектив филармонии Кузбасса под руководством заслуженного артиста России Александра Соловьева, лауреата премии Министерства культуры РФ "Душа России", почетного работника культуры Кузбасса, лауреата премии Кузбасса, профессора Кемеровского государственного института культуры.


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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