Филармония Кузбасса приглашает на исторический балет-ревю

Событие состоится в пятницу, 28 января, в 18:30
Это хореографический спектакль о рождении Кемерова как индустриального шахтерского центра Сибири. Тогда, в 1922 году, на призыв молодой республики откликнулся практически весь мир, и поднимать угольную промышленность в Кузбасс приехала молодежь более 30 национальностей: венгры, югославы, финны, шведы, американцы… Одной из "движущих сил" стали голландцы, среди которых был Себальд Рутгерс, голландский инженер, председатель правления АИК "Кузбасс".
В спектакле покажут историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея "Красная горка".
Исполнители:
Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп".
Художественный руководитель заслуженный артист России Виктор Селиверстов.
Хореографы: Андрей Зелтынь, Евгений Муравьев, Дмитрий Дорохин, Наталья Падас.
Автор идеи, режиссер-постановщик, хореограф – заслуженный артист России, художественный руководитель ГТТ "Сибирский калейдоскоп" Виктор Селиверстов.
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