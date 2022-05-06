Филармония Кузбасса приглашает на бенефис солиста Олега Маликова

Событие состоится в четверг, 19 мая, в 18:30 (перенос концерта с 14 апреля)
В юбилейном вечере примут участие Губернаторские симфонический и духовой оркестры. В исполнении бенефицианта в 1-м отделении прозвучат арии из опер композиторов Р. Леонкавалло, В. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пучини, во 2-м отделении - песни Арно Бабаджаняна из репертуара М. Магомаева, а также джазовые композиции иностранных композиторов и др.
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов, солист филармонии Кузбасса
Олег Маликов
Губернаторский симфонический оркестр
Дирижер Василий Шульга
Губернаторский духовой оркестр
Художественнный руководитель и дирижер Анатолий Кашеваров.
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