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Филармония Кузбасса приглашает на балет "Лебединое озеро"

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Кемеровчане и гости города смогут посетить балет "Лебединое озеро".

Событие состоится в воскресенье, 25 сентября, в 19:00


Балет "Лебединое озеро"

В основу балета заложена история рыцарского времени об идеальной и недостижимой любви принца к заколдованной красавице в образе лебедя. На пути к счастью их ждут препятствия и испытания, которые они должны преодолеть. Труппа балета дает классическую подачу, слаженный коллектив показывает то, что захочет увидеть любой зритель, – отточенные движения, мягкие и плавные адажио, великолепная синхронность и красота исполнения. Все действия вызовут неподдельные зрительские эмоции, а оформление сцены дополнят картину, погрузив в атмосферу средневекового замка.


"Классический русский балет" — успешная московская труппа классического танца.Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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