Филармония Кузбасса покажет балет «Золушка» в исполнении московского коллектива

Событие состоится в воскресенье, 9 января, в 12:00

Балет "Золушка"

Великолепный балет в двух действиях по сказке Шарля Перро на музыку Сергея Прокофьева представят артисты Классического русского балета (Москва) под управлением Хасана Усманова.

Тяжело живется в доме Мачехи и ее дочерей, главной героине Золушке. Ее доброта, отзывчивость, скромность не находят отклика в сердцах домочадцев.

Мы предлагаем Вам пройти тяжелые испытания вместе с Золушкой, сопереживать, удивляться и, наконец, радоваться торжеству добра!

Проникнуться атмосферой прекрасного балета, великолепной музыкой, артистизмом артистов Вам помогут интересные декорации и костюмы, световые и музыкальные спецэффекты, представленные в балете.

Приятного просмотра!

Постановка Хасана Усманова.

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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.