Фигуранты дела о вандализме и похищении венгерского креста получили срок в Новокузнецке

0
Фото:  

Суд в южной столице Кузбасса вынес приговор двум мужчинам, похитившим крест с памятника, являющимся объектом культурного значения.

Инцидент, по факту которого было возбуждено уголовное дело, произошел в сентябре 2021 года в Новокузнецке. Местные жители, 32- и 61-летние мужчины, спилили металлический крест, установленный на месте захоронения венгерских военнопленных. Своими действиями злоумышленники нанесли объекту культурного наследия муниципального значения ущерб более чем на 56 000 рублей. Крест мужчины разрезали и вывезли на автомобиле в пункт приема металлов, где выручили за него 2 400 рублей.


Суд рассмотрел возбужденное в отношении новокузнечан дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" и признал мужчин виновными. Каждый злоумышленник получил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Приговор вступил в законную силу.


Напомним, что о похищении креста в Новокузнецке сообщили очевидцы. Власти города отрицали факт вандализма, заявив журналисту VSE42.Ru, что часть объекта была взята на реставрацию. Однако позднее правоохранители сообщили о задержании злоумышленников.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32605

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined