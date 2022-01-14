Фигуранты дела о вандализме и похищении венгерского креста получили срок в Новокузнецке

Инцидент, по факту которого было возбуждено уголовное дело, произошел в сентябре 2021 года в Новокузнецке. Местные жители, 32- и 61-летние мужчины, спилили металлический крест, установленный на месте захоронения венгерских военнопленных. Своими действиями злоумышленники нанесли объекту культурного наследия муниципального значения ущерб более чем на 56 000 рублей. Крест мужчины разрезали и вывезли на автомобиле в пункт приема металлов, где выручили за него 2 400 рублей.

Суд рассмотрел возбужденное в отношении новокузнечан дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" и признал мужчин виновными. Каждый злоумышленник получил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что о похищении креста в Новокузнецке сообщили очевидцы. Власти города отрицали факт вандализма, заявив журналисту VSE42.Ru, что часть объекта была взята на реставрацию. Однако позднее правоохранители сообщили о задержании злоумышленников.