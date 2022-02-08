Февральская афиша кемеровского Театра для детей и молодежи появилась в открытом доступе

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Появилась информация о спектаклях, которые пройдут в кемеровском Театре для детей и молодежи в феврале этого года.

АФИША НА ФЕВРАЛЬ

05 (сб) 17:00 Можно попросить Нину? (Кир Булычев) 12+

06 (вс) 17:00 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+

12 (сб) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей, пришедших на спектакль) 3+

12 (сб) 17:00 Премьера С любимыми не расставайтесь (А. Володин) 16 +

13 (вс) 11:00 Сказ о Иване-царевиче (спектакль по мотивам русских народных сказок) 5+

13 (вс) 17:00 Папа (по реальным историям о наших Папах)12+

16 (ср) 18:30 Проект Поэт. Современное (поэтический спектакль – концерт) бар "Толк" (пр. Октябрьский, 28) 18+

17 (чт) 19:00 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+

18 (пт) 18:30 С вечера до полудня (В. Розов) 16+

19 (сб) 17:00 Руфь или Сентиментальная история, случившаяся на окраине империи (Е. Козловский) 14+

20 (вс) 12:00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+

20 (вс) 17:00 Продавец дождя (Р.Нэш) 12+

22 (вт) 18:30 Белые ночи (Ф.М. Достоевский) 16+

23 (ср) 12:00 Путешествие Нильса с дикими гусями (С.Лагерлеф) 4+

23 (ср) 17:00 Папа (по реальным историям о наших Папах)12+

24 (чт) 18:30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+

25 (пт) 18:30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+

26 (сб) 11.00 Маленький Дед Мороз (интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых) 3-8 лет

26 (сб) 14:30 Экскурсия Куда не ступала нога зрителя 12+

26 (сб) 16.00 Остров сокровищ (Р.-Л. Стивенсон) 12+

27 (вс) 12:00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+

27 (вс) 17:00 ELECTRE/ЭЛЕКТРА (Жан Жироду) 16+


Касса театра: ☎ 36 79 68 (10.00-18.30 без перерывов и выходных)

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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