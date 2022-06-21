Фестиваль молодежи пройдет в Кемерове 25 июня

В грядущую субботу, 25 июня, в Кемерове пройдет фестиваль молодежи. Праздничный день начнется в 14:00 в линейном парке бульвара Строителей. Там пройдут награждения победителей конкурсов и представителей молодежных объединений. После этого на сцене до вечера будут выступать кавер-группы, студенты вузов, ученики танцевальных школ и представители федерации ушу Кузбасса.

На территории линейного парка будет действовать порядка десяти локаций, на которых жители и гости города смогут, среди прочего, поучаствовать в спортивных играх, мастер-классах и творческих лабораториях, пострелять в тире. Детей пригласят в игровую зону и на выставку домашних животных. Также будет работать галерея под открытым небом.

‒ Отдохнуть, чтобы продолжить культурно-развлекательный маршрут по программам, зрители смогут в специально организованной лаунж-зоне. Молодежный фестиваль будет работать до 18:00, ‒ сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Вечер завершится рок-фестивалем, который пройдет в арт-пространстве на Октябрьском проспекте.

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