Фехтовальщицы из России поборются за золото на Олимпиаде в Токио

Спортсменки из РФ на саблях сразились с соперницами из Южной Кореи в полуфинальном поединке, из которого вышли победительницами со счетом 45:26. В результате девушкам предстоит встреча в финале с командой, которая одержит победу в схватке между Францией и Италией.

В состав команды соотечественниц входят Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

Стоит отметить, что встреча, в которой самые сильные саблистки поборются за золото Олимпиады в Токио, состоится уже сегодня в субботу, 31 июля.