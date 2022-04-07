Фасад многоквартирного дома в Прокопьевске посыпался под ноги прохожих

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Жители кузбасского города показали в соцсетях последствия обветшалости здания. По словам интернет-пользователей, штукатурка начала осыпаться под ноги прохожим.

В Сети прокопчане распространили информацию, что жилой многоквартирный дом №7 на улице Социалистическая рассыпается на глазах. При этом автор поста указал, что несмотря на все недочеты и возмущения граждан реставрацию фасада здания никто так за последние 10 лет и не провел. При этом счета за капремон люди исправно оплачивают.

На крыше дома видно рассыпались кирпичи и дыра на "трубе " или правильно сказать "газоход". Всю зиму уходило тепло из дыры и сосульки свисали до окон. А в подъезде ремонта не видели наверное лет 10. В чей карман мы платим за капремонт??? – задался вопросом автор поста.

В качестве подтверждения своих слов интернет-пользователь прикрепил несколько фотографий с участка. Судя по кадрам, в некоторых местах от фасада строения отвалилась штукатурка и кирпичи, а вот внутри подъезда оказалась разрушена напольная плитка.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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