ФАС предостерегла кузбасские власти от введения ограничений в торговле алкоголем

Сотрудники антимонопольного органа изучили проект изменений в Закон Кемеровской области о продаже алкогольной продукции и обнаружили там пункт, который должен вступить в силу в марте 2022 года. Согласно нему, в регионе введут запрет на розничную продажу алкоголя в помещениях, переделанных из жилых в нежилые. При этом в изначально нежилых помещениях менее 100 квадратных метров продажа спиртных напитков также должна прекратиться. Эксперты усмотрели в этом нарушение правил конкуренции.

"Нововведения могут поставить участников рынка, продающих алкоголь в розлив, в неравное положение по сравнению с хозяйствующими субъектами, торгующими продукцией в таре производителя", – сообщают в пресс-службе УФАС по Кемеровской области.

Надзорный орган предостерег Министерство промышленности и торговли Кузбасса от принятия закона в такой редакции.