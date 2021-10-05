ФАС оштрафовала кемеровскую транспортную компанию на несколько сотен тысяч рублей

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала АО "Кемеровская транспортная компания" (КТК) на 400 тысяч рублей за нарушение правил размещения рекламы.

В марте и апреле 2021 года специалисты ФАС выявили несоответствующее законодательству размещение рекламы на задних стеклах автобусов, курсирующих по столице Кузбасса. Нарушения обнаружили на маршрутах 161у и 27А (автобусы марок НЕФАЗ и МАЗ). Отмечается, что реклама создавала угрозу безопасности дорожного движения из-за ограничения видимости.


В отношении АО "КТК" были заведены административные дела по ч. 4 ст. 14.38 КоАП, сообщают в пресс-службе Управления ФАС по Кемеровской области.


За каждое из двух нарушений транспортная компания получила минимальный штраф в 200 тысяч рублей.


Напомним, что недавно прокуратура провела проверку в отношении АО "КТК" из-за невыплаты зарплат водителям.

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