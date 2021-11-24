Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные кемеровчанкой. На снимках виден шуруп, облепленный фаршем. Женщина заявила, что извлекла его из перца, купленного в крупном магазине.

‒ Фаршированный шурупами перец <...>. Чудо, что не сломала зуб, ‒ подписала фотографии жительница областной столицы.

Судя по этикетке товара, которую кемеровчанка также прикрепила к посту, полуфабрикаты, фаршированные мясом птицы, были сделаны на одном из предприятий города Барнаула, расположенного в Алтайском крае.

Комментаторы посоветовали женщине внимательнее относиться к выбору магазина для покупки продуктов.