"Фаршированный шурупами": кемеровчанка пожаловалась на опасный продукт

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Жительница столицы Кемеровской области сообщила о неудачной покупке, в результате которой чуть не сломала зуб.

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные кемеровчанкой. На снимках виден шуруп, облепленный фаршем. Женщина заявила, что извлекла его из перца, купленного в крупном магазине.

‒ Фаршированный шурупами перец <...>. Чудо, что не сломала зуб, ‒ подписала фотографии жительница областной столицы.

Судя по этикетке товара, которую кемеровчанка также прикрепила к посту, полуфабрикаты, фаршированные мясом птицы, были сделаны на одном из предприятий города Барнаула, расположенного в Алтайском крае.


Комментаторы посоветовали женщине внимательнее относиться к выбору магазина для покупки продуктов.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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