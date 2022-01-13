Игра новокузнецкого "Металлурга" с курганским "Зауральем" состоялась накануне днем в среду, 12 января. Подробности о ее результатах сообщили представители пресс-службы кузбасских хоккеистов, которые опубликовали итоги и фотографии со встречи в социальной сети.

Согласно актуальной информации, лед спортсмены покинули со счетом 4:2 в пользу игроков из южной столицы Кемеровской области. Правда несмотря на положительный итог, фанаты ХК "Металлурга" остались недовольны игрой. В комментариях один из болельщиков выразил мнение, что

"матч был слишком театральный", из-за чего не вызвал интереса у зрителей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ХК "Металлург" уступил сопернику на последних секундах встречи