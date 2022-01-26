Фальсификация и грубые нарушения: Ростехнадзор назвал причины взрыва на шахте "Листвяжная"

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Ростехнадзор раскрыл причины, которые привели к взрыву на беловской шахте. В результате ЧП под землей погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин во время круглого стола в Госдуме выразил мнение, что 46 шахтеров и пять горноспасателей погибли на шахте "Листвяжная" (СДС-Уголь) из-за грубых нарушений правил безопасности.

– Причины я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты, – выразил мнение Никитин, его цитируют "Известия".

Также он заявил, что расследование на подземном участке должно завершиться к 15 февраля, и никаких "непреодолимых сил природы" в акте не будет.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти РФ дали "Листвяжной" год на устранение всех нарушений.

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