Фальшивый работник банка получил наказание в Новокузнецке

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Житель Кемеровской области выслушал приговор суда после серии краж с банковских карт.

Кузбассовец с товарищами звонил владельцам карт и представлялся работником службы безопасности. После этого злоумышленник сообщал, что в отношении клиентов якобы совершаются неправомерные действия, и просил назвать данные банковской карты, после чего перечислял средства на карту, находящуюся в пользовании группы. Полученными незаконным способом деньгами товарищи распоряжались по своему усмотрению. Всего злоумышленникам удалось похитить около 300 000 рублей за 13 эпизодов.


Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно и уголовному штрафу в размере 100 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Штраф злоумышленник полностью выплатил.

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