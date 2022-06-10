Фальшивый работник банка получил наказание в Новокузнецке

Кузбассовец с товарищами звонил владельцам карт и представлялся работником службы безопасности. После этого злоумышленник сообщал, что в отношении клиентов якобы совершаются неправомерные действия, и просил назвать данные банковской карты, после чего перечислял средства на карту, находящуюся в пользовании группы. Полученными незаконным способом деньгами товарищи распоряжались по своему усмотрению. Всего злоумышленникам удалось похитить около 300 000 рублей за 13 эпизодов.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно и уголовному штрафу в размере 100 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Штраф злоумышленник полностью выплатил.