Из публикации в Instagram-аккаунте администрации Промышленновского района следует, что российские звезды прибудут в шахтерский край уже в предстоящую субботу, 28 августа. При этом выступление популярных музыкальных исполнителей состоится вечером в 18:00 на площади районного Дворца культуры в пгт Промышленная.

– Группа "Фабрика", "Мы русские", MANA_PRO, OFFBEAT ORCHESTRA, – перечислили выступающих.

Кроме того, о предстоящем праздничном концерте рассказали и участники группы "Фабрика" в социальной сети . В тексте поста они отметили, что певицы выступят в пгт Промышленная с концертной программой "300 лет Кузбассу".