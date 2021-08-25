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"Фабрика" проведет концерт в Кузбассе ко Дню шахтера

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Известные российские музыкальные коллективы приедут в Кемеровскую область, чтобы устроить шоу по случаю празднования Дня шахтера.

Из публикации в Instagram-аккаунте администрации Промышленновского района следует, что российские звезды прибудут в шахтерский край уже в предстоящую субботу, 28 августа. При этом выступление популярных музыкальных исполнителей состоится вечером в 18:00 на площади районного Дворца культуры в пгт Промышленная.

– Группа "Фабрика", "Мы русские", MANA_PRO, OFFBEAT ORCHESTRA, – перечислили выступающих.

Кроме того, о предстоящем праздничном концерте рассказали и участники группы "Фабрика" в социальной сети . В тексте поста они отметили, что певицы выступят в пгт Промышленная с концертной программой "300 лет Кузбассу".

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