"Ездить невозможно": кемеровчане раскритиковали новые автобусы

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Жители столицы Кузбасса заявили о некомфортной температуре в салоне общественного транспорта.

Кемеровчане в социальных сетях массово пожаловались на то, что в новых автобусах очень душно. По словам горожан, при высокой температуре на улице в салоне общественного транспорта становится жарко, а небольшие форточки практически не помогают в решении проблемы.

– В автобусах ездить невозможно <...> на весь новый большой автобус четыре маленьких форточки. Люди в полуобморочном состоянии вынуждены передвигаться, а ведь там и пожилые, и мамы с малышами, – высказались кемеровчане.

Горожане также отметили, что ситуацию усугубляет то, что на некоторых маршрутах в салоне присутствует достаточно много пассажиров. При этом кондукторы заявляют, что кондиционеров в новом общественном транспорте нет.

– Жители ФПК просто уже не могли зайти в автобус! Люди ехали в душном автобусе, уже многим становилось дурно, кондуктор сказала, что кондиционеров в данной модели автобуса нет, – сообщили пользователи Сети.

Комментаторы поддержали недовольство кемеровчан и отметили, что также сталкивались с неудовлетворительными условиями в новом транспорте.

– Мне сегодня в таких современных автобусах стало плохо, так как в нем как в парилке поездка проходит! При этом он был полупустой! – заявила одна из горожанок.

Напомним, что новые автобусы пришли на замену "пазиков" в ходе транспортной реформы в Кемерове.

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