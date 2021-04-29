Европарламент призвал ЕС ввести новые санкции против РФ из-за коррупционных преступлений

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В Европарламенте намерены добиться, чтобы все страны ЕС ввели новые санкций в отношении России. Причиной такого решения они называют коррупционные преступления, которые якобы совершены представителями страны.

Европарламент обратился к ЕС с призывом запустить новые санкции за коррупционные преступления и включить в список "российских олигархов". Об этом стало известно из опубликованного проекта резолюции ЕП, которое будет принято в четверг по итогам пленарной сессии.


Однако следует подчеркнуть, что подобное решение носит рекомендательный характер и не обязательно к исполнению для стран ЕС.

– Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения, – сказано в проекте документа.

Кроме того, представители парламента подчеркнули, что "такие страны как Кипр, Болгария и Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".

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