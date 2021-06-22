Эвакуация пострадавшей женщины прошла недалеко от турприюта на границе Кузбасса

Инцидент произошел в районе турприюта Куприяновская поляна на Поднебесных Зубьях. Как оказалось, женщина получила травму левого голеностопа, о чем поступил сигнал в диспетчерскую ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса". Пострадавшую нужно было транспортировать, требовалась помощь.

На место прибыли спасатели, которые на носилках доставили ее на станцию Лужба, после чего сопроводили до Междуреченска.

Когда поезд прибыл в город, эвакуированная женщина отказалась от дальнейшей медицинской помощи.