Эвакуация населения началась в Новокузнецке из-за резкого подъема уровня Томи

В южной столице Кузбасса главная водная артерия региона поднялась до отметки, которая приближена к критической. В настоящий момент вода в Томи достигла уровня 520 см. Такое положение дел в городе вынудило Сергея Кузнецова в прямом эфире программы ответить горожанам на вопросы о предстоящем паводке.

– Ситуация очень тревожная. Сейчас уже 520 см, к обеду будет 530 см — уровень Томи. Опасный уровень — 6 метров, а особо опасный 630 см. Сегодня к вечеру уже есть команда эвакуировать всех маломобильных граждан из зон подтопления. Готовьтесь к эвакуации. У нас предстоящие трое суток будут очень тревожные. Паводок будет на 200%, – заявил Кузнецов.

Несмотря на неблагоприятный прогноз и вероятность подтопления в 200% мэр предполагает, что ситуацию не поздно изменить и все может обойтись лучшим образом. Однако для благоприятного исхода необходимо принять экстренные меры для сокращения возможного числа пострадавших.



К настоящему времени на юге шахтерского края вскрылись все горные реки, а в ближайшие дни синоптики предсказали дожди.