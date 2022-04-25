Эвакуация людей с кузбасской шахты в связи с ЧП подошла к концу

В понедельник, 25 апреля, на шахте"Ерунаковская-8", что расположена в Новокузнецком районе, прошла эвакуация горняков из-за прорыва водопровода на одном из участков. РИА "Новости" с отсылкой на пресс-службу Распадской угольной компании пишет, что на текущий момент из под земли выведены все рабочие, однако, их точное число не раскрывается.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в понедельник днем, 25 апреля, на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе возникло ЧП: произошел прорыв водопровода. В результате инцидента погиб человек, а еще один получил травмы. Позже прокуратура начала проверку по факту смертельного ЧП на шахте в Кузбассе.