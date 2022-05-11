Эвакуация горняков прошла на одной из шахт в Кузбассе

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Горняки на одном из предприятий Кемеровской области были эвакуированы из-за задымления.

Сегодня, 11 мая, стало известно о том, что на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе была проведена эвакуация шахтеров. Причиной этому стало задымление ленточного конвейера. Пострадавших в результате ЧП нет.

‒ Все люди выведены на поверхность, никто не пострадал, ‒ рассказали ТАСС в пресс-службе Распадской угольной компании, к которой относится "Ерунаковская-8".

При этом количество эвакуированных человек не уточняется.


Напомним, что на этом же угольном предприятии в апреле этого года произошло ЧП. В результате инцидента погиб один из горняков. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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