Сегодня, 25 ноября, на странице мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова в Instagram прошел прямой эфир. Во время включения один из местных жителей задал вопрос о маршрутках №345, которые курсируют по городским дорогам. Новокузнечанин заявил, что проезд в них не подтверждается билетом, что может стать проблемой в случае судебного разбирательства после ДТП.

Сергей Кузнецов предположил, что данные транспортные средства являются последними от того количества, что было год назад.

‒ Сейчас эти маршрутки незаконны. Они ‒ жулики. Все знают про этого персонажа. Я даже знаю, как его зовут. Он хитро подает все с юридической точки зрения. Но скоро все это закончится: подготовлены запросы и в прокуратуру, и в ФСБ, и в следственный комитет, ‒ рассказал градоначальник во время прямого эфира.

По словам мэра южной столицы Кузбасса, обозначенные транспортные средства не снабжены необходимыми документами и имеют проблемы с техническим состоянием.

‒ Они чаще всего попадают в аварию. Я бы не рекомендовал ездить на этих автобусах, ‒ заявил Сергей Кузнецов.

Градоначальник Новокузнецка также подчеркнул, что в решении данного вопроса необходимо вмешательство правоохранительных органов.