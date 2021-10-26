"Это просто недопустимо": мэр кузбасского города возмутился поведением жителей

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Глава одного из городов Кемеровской области высказал недовольство действиями некоторых жителей.

Мэр Юрги Алексей Фомин возмутился поведением жителей, проживающих на улице Фестивальной. Глава города заявил, что рядом с домом № 14 бытовые отходы складируются рядом с контейнерной площадкой. Сами мусорные баки при этом стоят пустыми.

‒ Это просто недопустимо! Каждый день ко мне обращаются жители с предложениями провести благоустройство территории, чтобы наш город был красивым и комфортным. Но глядя на такое, просто опускаются руки, ‒ отметил Алексей Фомин на своей странице в Instagram.

Мэр призвал юргинцев любить свой город и уважать труд других людей.

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