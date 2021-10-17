Накануне Елена Малышева высказалась по поводу увеличения заболеваемости коронавирусом и высоких показателей летального исхода заболевших. Она заявила, что из-за непривитых граждан продолжается активное ухудшение ситуации с коронавирусом в России. Телеведущая подчеркнула, что в организме непривитого человека могут развиваться новые штаммы COVID-19.

— Одним словом, все это меня крайне разочаровывает. Все это плохо. Весь мир заканчивает с пандемией. А мы никак не выберемся. Это позорно, — приводит слова Елены Малышевой Telegram-канал URANEWS.

Ранее редакция AVOKADO писала об увеличении смертности от коронавируса в Кузбассе.