Сегодня, 1 декабря, в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен один из автобусов "НЕФАЗ", на борту которого размещена гирлянда. На первый взгляд ситуация кажется обычной, однако когда оператор подходит к транспортному средству ближе, выясняется, что новогоднее украшение закреплено на саморезы, вкрученные прямо в автобус. Ролик вызвал у кемеровчан бурю негодования.

‒ "Портишь безвозвратно обшивку, теплоизоляцию", "Сгниет раньше времени", "Это дичь", "Классные, красивые автобусы попали в руки дикаря", ‒ написали пользователи в комментариях к посту с видеозаписью.

Кемеровчане также отметили, что стоимость ремонта будет весьма высокой, и удивились тому, что работник не использовал строительные стяжки, которые бы не причинили автобусу вреда.