Естественная убыль населения Кузбасса усилилась на 20%

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения в российских регионах за январь-май 2021 года. По данным специалистов, за указанный период в Кемеровской области на свет появилось 8 929 детей, причем годом ранее новорожденных было на 229 больше (9 158 - в 2020 году). При этом количество умерших, наоборот, возросло с 15 659 в 2020 году до 17 052 в 2021-ом.

Таким образом, естественная убыль населения в Кузбассе за пять месяцев 2021 года составила 8 123 человека. Этот показатель оказался больше, чем в 2020 году (-6 501 человек), на 20%.