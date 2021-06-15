Естественная убыль населения Кемеровской области ускорилась

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Росстат опубликовал статистику по естественному движению населения в регионах России, согласно которой, в некоторых субъектах, включая Кемеровскую область, убыль населения ускорилась.

По статистическим данным за 2020 год, Кузбасс оказался на втором месте по коэффициенту смертности в СФО - 16,2 умерших людей на 1 000 населения. Впереди оказался только Алтайский край (16,5 человека на 1 000 населения).


В прошлом году на свет появился еще 22 601 кузбассовец. При этом данный показатель оказался ниже, чем в 2019-м (23 989 человек). Количество умерших по итогу 2020 года достигло 42 946 против 37 882 - в 2019-м. Естественная убыль населения составила 20 345 человек, что на 6 452 человека больше, чем в годом ранее.


В числе самых распространенных причин смерти граждан России специалисты назвали заболевания сердечно-сосудистой системы (938 536 летальных исходов), онкологию (295 910), а также заражение коронавирусной инфекцией (144 691) и старость (103 211).

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