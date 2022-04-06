Есть пострадавший: легковушка влетела в дерево на кузбасской трассе

Инцидент произошел на трассе пгт Бачатский - поселок Старобачаты. По предварительной информации, водитель LADA Kalina не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в дерево. Спасатели поделились снимками с места происшествия. На фотографиях видно, что удар пришелся в левую переднюю дверь, машина получила значительные повреждения.

Сотрудники пожарной части отключили аккумулятор автомобиля, а затем извлекли пострадавшего водителя. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц города Белово, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Обстоятельства и причины инцидента на момент выхода новости уточняются.