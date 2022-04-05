Есть пострадавшие: ГИБДД раскрыла подробности ДТП с пассажирским автобусом в Ленинске-Кузнецком

По данным собеседника, сигнал об аварии в городе Ленинск-Кузнецк поступил в ГИБДД около 7:05 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель "Ваз 21100", двигаясь по ул. Суворова в сторону ул. Зейская, не выбрал безопасную скорость, из-за чего вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ 32054.

Уточняется, что в момент аварии в салоне общественного транспорта находились 20 человек, но никто из них не пострадал. Правда травмы разной степени тяжести получили автомобилист из ВАЗ и его пассажир.



Полиция устанавливает все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.





Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасской столице произошло серьезное ДТП с "ПАЗиком", в который на высокой скорости влетел легковой автомобиль. На место выезжали медики, пожарные и стражи закона.