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Есть пострадавшие: автобус столкнулся со встречной машиной в Новокузнецке

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В Сети появились кадры, снятые на месте столкновения ДТП с участием общественного транспорта. Журналист AVOKADO выяснил подробности.

Правоохранители рассказали корреспонденту AVOKADO, что накануне вечером, 7 июня, на Ильинском шоссе в Новокузнецке произошла автоавария, в которой пострадали несколько человек.


Предварительно установлено, что водитель автобуса "Волгабас", двигаясь с пассажирами по маршруту, выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Renault Duster. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств, а также три пассажира Renault. Находившиеся в автобусе люди травм не получили, сообщили журналисту AVOKADO правоохранители.


Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что ПДД запрещает выезд на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и более полосы. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться только на перекрестках или в других местах, где это разрешено знаками и разметкой. При обгоне водитель должен убедиться, что полоса, на которую он собирается выехать свободна на достаточном для обгона расстоянии и он не создаст опасности для других участников движения.

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Да!
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