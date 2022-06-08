Есть пострадавшие: автобус столкнулся со встречной машиной в Новокузнецке

Правоохранители рассказали корреспонденту AVOKADO, что накануне вечером, 7 июня, на Ильинском шоссе в Новокузнецке произошла автоавария, в которой пострадали несколько человек.

Предварительно установлено, что водитель автобуса "Волгабас", двигаясь с пассажирами по маршруту, выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Renault Duster. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств, а также три пассажира Renault. Находившиеся в автобусе люди травм не получили, сообщили журналисту AVOKADO правоохранители.

Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.



Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что ПДД запрещает выезд на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и более полосы. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться только на перекрестках или в других местах, где это разрешено знаками и разметкой. При обгоне водитель должен убедиться, что полоса, на которую он собирается выехать свободна на достаточном для обгона расстоянии и он не создаст опасности для других участников движения.