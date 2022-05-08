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Есть погибшие: пожар затронул десятки домов в кузбасском поселке

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Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как огонь охватил десятки домов в Тяжинском муниципальном округе. Сообщается о гибели нескольких человек.

Согласно информации кузбасского МЧС, сигнал о пожаре в поселке Итатский поступил 7 мая в 10:52. Ликвидировать возгорание удалось 8 мая в 07:00.


Сообщалось, что огонь охватил более 50 домов. По предварительным данным кузбасской прокуратуры, при разборе завалов в переулке Новомарьинский обнаружены тела трех человек. Следком региона отмечает, что останки были сильно обгоревшими. Позже число погибших увеличилось до четырех человек, пишет РИА со ссылкой на ЕДДС округа.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Расследование находится на контроле прокуратуры.

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