Еще почти две сотни жителей Кузбасса заразились коронавирусом за день

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Медики обнаружили множество новых заболевших COVID-19 среди жителей Кемеровской области.

По информации властей на 6 августа, за минувшие 24 часа врачи нашли коронавирусную инфекцию у 196 кузбассовцев. Теперь число случаев заражения достигло 47 275 с начала пандемии. Новые носители вируса живут в следующих территориях:


Кемерово-38, Новокузнецк-34, Прокопьевск-16, Междуреченск-12, Киселевск-11, по 9-Анжеро-Судженск и Белово, по 8-Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, по 7-Осинники и Промышленновский МО, Гурьевский МР-5, по 4-Тайга, Беловский МР и Яшкинский МР, по 3-Юрга, Новокузнецкий МР и Яйский МР, по 2-Крапивинский МО, Мариинский МР и Таштагольский МР, по 1-Калтан, Мыски, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО и Тисульский МР.


Также стало известно о смерти пяти пациентов с ранее обнаруженным заболеванием и о выздоровлении 196 человек. Сейчас продолжают лечиться 1 924 кузбассовца, еще 12 759 остаются на контроле врачей.

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